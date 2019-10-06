شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الفضيحة .. تعرف على الفتاة التي ظهرت على ”تويتر الجيش الإسرائيلي“ ضمن صورة خامنئي مع نصر الله... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الصورة التي نشرها موقع الجيش الإسرائيلي على تويتر، يوم الخميس الماضي، وظهرت فيها فتاة غير معروفة للكثيرين، ضمن الصورة التي كان نشرها موقع مرشد عام إيران علي خامنئي في وقت سابق من الأسبوع الماضي، ردود فعل متفاوتة تركز الكثير منها على شخص الفتاة التي بانت في الصورة. وكان واضحًا أن ما نشره الجيش الإسرائيلي هو صورة مُركبة، بنظام الفوتوشوب، استخدم فيها الأصل الذي يظهر فيه خامنئي مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، أثناء وجود أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، في إيران ضمن زيارة لم يحدد مكتب خامنئي زمانها، ثم أضيفت للقطة الأصلية صورة فتاة، لا يعرفها الكثيرون، ليبدو الموضوع مثيرًا للمزيد من التساؤل.

صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ في رصدها لردود الفعل على هذه الحركة غير المعهودة من الجيش الإسرائيلي، أوضحت أن توقيت نشر الصورة، يوم الخميس الماضي، يصادف ما بات يُعرف في الولايات المتحدة وبعض دول العالم بأنه“اليوم العالمي للفتيات الوضيعات.. Mean Girls Day“. جديد "الخليج 365": Advertisements

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