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المجلس الإنتقالي الجنوبي يناقش المستجدات السياسية المتزامنة مع حوار جدة

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اليمن العربي 0 تبليغ

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الأحد 6 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

صورة من اللقاء

المجلس الإنتقالي الجنوبي يناقش المستجدات السياسية المتزامنة مع حوار جدة

كتب

الخليج 365

ناقشت هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، في إجتماعها الدوري اليوم الاحد، برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس الجمعية الوطنية الجنوبية، اللواء أحمد سعيد بن بريك، المستجدات السياسية التي تشهدها الساحة المحلية بالتزامن مع حوار جدة الذي يجمع المجلس والشرعية برعاية والإمارات .

 

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كما ناقش الإجتماع نتائج الاجتماع الاستثنائي للهيئة الادارية للجمعية الوطنية، والتي تضمنت عدداً من القرارات والتوصيات لخطة عمل المجلس بمختلف هيئاته، وخاصة فيما يخص أولويات العمل خلال الفترة القادمة.

 

واستمع الاجتماع، إلى التقرير التحليلي الشهري للأحداث والمستجدات على الساحة الجنوبية خلال شهر سبتمبر الماضي، وانعكاستها على الواقع على الأرض، خلال الفترة الحالية والمستقبلية.

 

كما ناقشت الهيئة أيضاً، عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعمالها، والمتعلقة بالشأن العام، والأوضاع الداخلية لعمل هيئات المجلس، وأقرت مايلزم من إجراءات بشأنها.

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