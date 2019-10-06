الأحد 6 أكتوبر 2019 الملك سلمان كتب الخليج 365 تداول ناشطون على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، اليوم الأحد، فيديو للعميد سعد بن مسفر القحطاني، الذي خلف اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، في حراسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز .

وقتل اللواء الفغم الأسبوع الماضي على يد صديقه خلال شجار تخلله إطلاق نار في جدة بحادثة صدمت المجتمع السعودي. Advertisements وأصدرت رئاسة الحرس الملكي السعودي في وقت سابق قراراً قضى بتعيين العميد القحطاني قائدًا لقوة الحرس الخاص خلفًا للواء عبدالعزيز الفغم. وظهر القحطاني اليوم برفقة العاهل السعودي، خلال استقباله في العاصمة الرياض وفدًا سودانيًا، ضم رئيس المجلس السيادي، اللواء عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك .

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. خليفة عبد العزيز الفغم في أول ظهور رسمي مرافقًا للملك سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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