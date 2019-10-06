شكرا لمتابعة خبر عن شاهد صورة حديثة محرجة " للامارات " التقطت في عدن اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - صورة من احد شوارع عدن مساء اليوم تعكس الوجة الحقيقي للانتقالي ومن يقف ورائهم .

الصورة التي حظيت بتداول واسع عكست ايضا السخط الشعبي من الاهمال المتعمد للمجلس الانتقالي حيث سادت التعليقات على صمت الارمارات من وضع المدينة وعدم دعمها لأي تنمية اقتصاد اوببنية تحتة بقدر ماتسعي للسيطرة على المواني والجزر والثروات وتستفيد منها لصالحها

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