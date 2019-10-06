شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: السعودية تقود جهود سياسية لإنهاء التمرد المسلح في عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

قالت مصادر سياسية مقربة من الحكومة الشرعية، إن الحكومة السعودية تقود جهود سياسية حثيثة لإنهاء التمرد المسلح الذي قادته مليشيا الانتقالي المدعوم من الامارات في عدن.



و أفادت المصادر في حديث مع «الشرق الأوسط» بوجود جهود سعودية حثيثة يرجح أنها ستسفر في نهاية المطاف عن وجود صيغة نهائية لاتفاق ينزع فتيل الأزمة نهائيا ويضمن عودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن.



و أكدت المصادر عدم وجود أي حوار مباشر حتى الآن بين الحكومة الشرعية وما يسمى " المجلس الانتقالي"، لرفض ممثلو الشرعية عقد أي لقاء مباشر حتى الآن مع قادة «الانتقالي».



وكان السفير البريطاني قد تحدث في تصريحات صحفية عن توقعاته أن يسفر الحوار غير المباشر الذي تقوده السعودية إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة دون تحديد موعد.



وترعى السعودية مفاوضات بين المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات والحكومة اليمنية لحل الأزمة التي نشبت أعقاب انقلاب عدن مطلع أغسطس الماضي.



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