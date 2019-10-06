شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : وردنا الآن من صنعاء حدث عسكري صاعق للعالم وصادم للتحالف…(تفاصيل).. والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

قال رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الحوثيين، اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري، إن صنعاء مستعدة لخوض حرب طويلة الأمد إذا استمر التحالف في حربه على اليمن.

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وأكد الغماري في لقاء صحفي مع صحيفة “اليمن الجديد”، أن لديهم قدرات عسكرية “مناسبة” للدفاع عن الشعب والوطن، ما يجعلهم في موقع القدرة لتنفيذ هجمات أشد إيلاما على التحالف تنفيذا لما وعدوا به سابقا في حال استمر التحالف في حربه.

وأضاف أنه كلما استمر التحالف في حربه، “كلما تصاعدت عملياتنا العسكرية الدفاعية المشروعة وتنوعت أهدافنا وأتسعت خارطة الأهداف لتشمل ما يتوقعه العدو وما لا يتوقعه”.

وأشار إلى أن طريق السلام يتضح بالأفعال لا الأقوال، مضيفا أن المزيد من الأسلحة الغربية لن توفر حماية للسعودية التي أصبحت تعيش مرحلة يأس نتيجة الانتكاسات والهزائم في اليمن.

وأوضح أن عملية “نصر من الله” أثبتت أن قواتهم حاضرة للرد على كل “معتدي”، لافتا إلى أن العملية الاستدراجية نفذت حسب المعايير العسكرية وشاركت بها أسلحة أستراتيجية لم يعلن عنها بعد.

وحول تعامل قواته مع آلاف الأسرى في عملية “نصر من الله” قال الغماري، إنهم توقعوا أن يستهدف التحالف الأسرى فكانوا مستعدين للحفاظ على أرواحهم.

وكشف “رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الحوثيين” أن قواته سمحت للعشرات لمن وصفهم بـ”المتورطين بخيانة الوطن” الفرار نحو مدينة نجران حرصا عليهم.

وعبر اللواء محمد عبد الكريم الغماري عن حرصهم على أبناء نجران وعسير وجيزان لإنهم “الأقرب إلينا بحكم الإرتباط التاريخي ولا نرضى بأن يصيبهم أي مكروه”، فهم غير راضين على حرب النظام السعودي على اليمن “وكلنا ثقة بأن صوتهم سيرتفع”.

وخاطب الغماري السعودية بالقول: الواقع اليمني الجديد لن يكون معادي لكم في حال توقف حربكم على اليمن وتغيرت سياستكم تجاه الشعب اليمني.