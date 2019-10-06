شكرا لمتابعة خبر عن شاهد صور مايا خليفة في مظاهرات العراق ... اشرف منكم!! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - رفع متظاهر بين الآلاف من المحتجين وسط العاصمة العراقية بغداد يوم أمس الثلاثاء، احتجاجًا على الفساد الذي انتشر في البلاد، لافتةً يثني بها على بطلة الافلام الاباحية الأمريكية ذات الاصول اللبنانية مايا خليفة.

وكُتبت في اللافتة التي يحملها شاب بغدادي غاضب عبارة هذه نصها كما هو مبين في الصورة اعلاه "(مايا خليفة) اشرف منكم ومن احزابكم يا منحطين الله ينتقم منكم"، في اشارة الى الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد.

وتظاهر الالاف من الاشخاص في ساحة التحرير وسط بغداد مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة المتفشية في المجتمع، والفساد المالي والاداري المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها.

و واجهت الاجهزة الامنية وقوات مكافحة الشغب المتظاهرين بخراطيم المياه الساخن، والغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي لتفريقهم من امام جسر الجمهورية المؤدي الى منطقة الخضراء المحصنة، ومبنى الحكومة الاتحادية مما ادى الى اصابة العشرات من المحتجين بجروح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إقـــــــراء أيــضـــــا:

عاجل .. بيان صادم لكل اليمنيين .. من يوم غدا الأحد سيتوقف الإنترتت في كل اليمن لهذا السبب الصادم !! (شاهد صورة+تفاصيل)

عاجل : "الملك سلمان" يفاجئ الجميع ويهز المملكة بهذا القرار الصادم بشأن شقيقه "أحمد بن عبدالعزيز"و وكالة دولية مشهورة تكشف التفاصيل الصادمة

عاجل : بينما ينشغل "بن راشد" بمطاردة الأميرة "هيا" وكتابة القصائد .. "دبي" تنهار وكارثة غير مسبوقة تحل على الإمارات .. وفرنسا تكشف التفاصيل الصادمة(تفاصيل)

Advertisements

عاجل .. مكافئة 5 مليون دولار للإدلاء بمعلومات حول هذا الشخص (الإسم + الصورة)

هام: خبر مؤسف للغاية وردنا الآن من صنعاء وغير سار لجميع اليمنيين…(إليكم التفاصيل)..

ورد للتو : القبض على "أميرة الجنس الخليجي" بالعجوزة .."شاهد صور وتفاصيل الفضيحة"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومايا خليفة تعرف بميا كاليستا (من مواليد 10 فبراير 1993)، هي ممثلة إباحية أمريكية وُلدت في لبنان، وكانت تسكن فيها، وقد اعلنت عن اعتزالها مؤخرا