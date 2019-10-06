شكرا لمتابعة خبر عن الأمارات تضع شرطا جديدا يقضي على محادثات جدة !! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقـــــــراء أيــضـــــا: عاجل .. بيان صادم لكل اليمنيين .. من يوم غدا الأحد سيتوقف الإنترتت في كل اليمن لهذا السبب الصادم !! (شاهد صورة+تفاصيل) عاجل : "الملك سلمان" يفاجئ الجميع ويهز المملكة بهذا القرار الصادم بشأن شقيقه "أحمد بن عبدالعزيز"و وكالة دولية مشهورة تكشف التفاصيل الصادمة عاجل : بينما ينشغل "بن راشد" بمطاردة الأميرة "هيا" وكتابة القصائد .. "دبي" تنهار وكارثة غير مسبوقة تحل على الإمارات .. وفرنسا تكشف التفاصيل الصادمة(تفاصيل) Advertisements عاجل .. مكافئة 5 مليون دولار للإدلاء بمعلومات حول هذا الشخص (الإسم + الصورة) هام: خبر مؤسف للغاية وردنا الآن من صنعاء وغير سار لجميع اليمنيين…(إليكم التفاصيل).. ورد للتو : القبض على "أميرة الجنس الخليجي" بالعجوزة .."شاهد صور وتفاصيل الفضيحة" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلق وزير الشؤون الخارجية الاماراتي "أنور قرقاش"، على المحادثات غير المباشرة التي تجري بين الحكومة والمجلس الانتقالي الاماراتي في جدة.



وقال قرقاش في تغريدة على تويتر: " إن "‏الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية الشقيقة عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف ومواجهة الانقلاب الحوثي مقدرة وندعمها دعما كاملا وبكل تفاصيلها".



وتابع "قرقاش" "من الضروري أن نرى المرونة والحكمة من الطرفين".



وتابع "الأهم ألا نعود إلى الوضع السابق بل أن نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكا وعزما" وهو ماعده مراقبون بانه اشتراطات من أبوظبي .



يأتي ذلك في الوقت الذي تحدثت فيه تسريبات إعلامية عن فشل هذه المحادثات ورفض الرئيس هادي لمطالب الانتقالي قبل انسحاب القوات المدعومة إماراتيا من المعسكرات والمقار الحكومية قبل أي تفاوض على القضايا الأخرى.



ويطالب الانتقالي وبدعم من الامارات وزارات سيادية وإدارة المناطق الخاضعة لسلطاته وفق تسريبات إعلامية.



وترعى السعودية مفاوضات بين المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات والحكومة اليمنية لحل الأزمة التي نشبت أعقاب انقلاب عدن مطلع أغسطس الماضي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمارات تضع شرطا جديدا يقضي على محادثات جدة !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخبر 21 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.