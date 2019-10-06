شكرا لمتابعة خبر عن فيصل القاسم ينشر صورة فاضحة ستقلب «بلاد الحرمين»... شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - نشر الإعلامي فيصل القاسم المذيع بقناة الجزيرة، صورة فاضحة «شبه إباحية»، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مشيرًا إلى أن هذه الصورة ستكون في بلاد الحرمين قريبًا.

ونشر "القاسم" صورة مغنية الراب الأمريكية الشهيرة نيكي مناج- المعروفة بجرأتها الإباحية-، عبر حسابه وعلق عليها قائلًا ": أكثر ما يضحكني في الزباب الالكتروني السعودي أنه ما زال يصنف الآخرين على أنهم روافض أو كفار أو صليبيين أو دروز أو نصيرية على اعتبار أنه هو ومشغليه حماة الدين... هههه... بالمناسبة صاحبة الصورة قدس الله سرها ستكون في دياركم..بلاد الحرمين قريباً يا بتوع الطهارة".

وأعلنت السعودية أن مغنية الراب الأمريكية الشهيرة نيكي مناج ستغني في جدة في 18 من هذا الشهر في إطار فعاليات موسم جدة.

ونشر الحساب الرسمي لموسم جدة تغريدة على تويتر أشار فيها إلى أن مناج ستحضر للمشاركة في مهرجان جدة العالمي.

والمعروف عن المغنية نيكي مناج جرأتها الكبيرة من خلال ظهورها في أزياء صاخبة وغريبة إلى جانب استخدامها مكياج بألوان براقة، وقصات شعر شديدة الغرابة، وأزياء غير تقليدية، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة بالسعودية وخارجها، إذ أن المغنية الأمريكية يطلق عليها "المطربة الإباحية".

وكانت السلطات السعودية ذكرت أن مدينة الملك عبد الله الرياضية ستستضيف أبرز نجوم الفن والغناء في العالم في مهرجان جدة العالمي الذي ينطلق في الـ18 من يونيو الجاري

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