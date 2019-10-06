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عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة غير مسبوقة في محاكمة الداعية المعتقل سلمان العودة.. وأنباء عن تدخل ”الملك سلمان”

شهدت محاكمة الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، مفاجأة غير مسبوقة، وسط أنباء عن تدخل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتوجيهات حاسمة.

وأكد الأكاديمي السعودي المقيم في الولايات المتحدة، عبد الله العودة، أن جلسات محاكمة والده الداعية سلمان العودة تشهد تعجيلًا في الإجراءات على غير المعتاد.

وأبدى عبد الله العودة، تفاؤله بشأن هذه التطورات التي تحدث في محاكمة والده الداعية سلمان العودة، وهو ما يتطابق مع أنباء بأن "الملك سلمان" وجه بحسم هذه القضايا.

وكتب نجل سلمان العودة على حسابه في "تويتر": "اليوم حضر والدي سلمان العودة لجلسة المحاكمة في المتخصصة بالرياض، وقد حددوا بعد غد (الخميس) للجلسة القادمة".

وأضاف عبد الله العودة، بنظرة متفائلة بشأن جلسات المحاكمة: "هناك تعجيل وتسريع لمواعيد الجلسات على غير العادة.. عسى الله أن يجعله خيرًا ويفرّج عن الوالد سلمان العودة والبقية".

وترددت أنباء أن "الملك سلمان" وجه بحسم قضايا الدعاة المعتقلين والناشطين في المملكة، بسبب الضغوط على المملكة من جانب منظمات حقوقية دولية، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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