شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي خليجي يعلن عن قرب معركة كسر العظام بالجنوب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأحد 06-10-2019? - آخر تحديث الأحد 6-10-2019? سياسي خليجي يعلن عن قرب معركة كسر العظام بالجنوب تحدث كاتب ومحلل سياسي عن معركة عسكرية قادمة ستشهدها المحافظات الجنوبية المحررة في اليمن.





وقال السياسي الكويتي انور الرشيد، في تصريح نشره عبر صفحته بتويتر-،: ان “‏عودة ألوية العمالقة إلى عدن، وتجميع ألوية الإصلاح في شبوه، يعني سحق الإصلاح (قريباً)”.





وأضاف الرشيدي،: “‏الأستعدادات الجارية على قدم وساق ستكون فاصلة لعودة دولة الجنوب”. Advertisements

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