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عدن - ياسمين التهامي - سياسية خليجية تتهم الحكومة بتسليم اسلحة للحوثيين

شنت الكاتبة السعودية المثيرة للجدل نورا المطيري هجوما عنيفا على حزب الاصلاح والحكومة الشرعية محملة ايهما سبب تأخير انتفاضة الانتفاضة على المليشيات الحوثية وتحرير صنعاء. وقالت "المطيري" في تغريدة:" في ظل وجود الإصلاح في منظومة الحكم في اليمن, ورفض الحوار مع الجنوبيين، فإن اليمن لن تنتفض على الحوثية الإيرانية لتحرير صنعاء. Advertisements واشارت المطيري الى ان الحوثي سيبقى يربض على قلبها ما دامت حكومة الفنادق تستمتع في إقامتها وتفرح لتسليم ألويتها وسلاحها للحوثية الإرهابية..

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