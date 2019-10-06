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عدن - ياسمين التهامي - لواء سعودي يشن هجوم ناري على الامارات..تفاصيل

هاجم اللواء السعودي المتقاعد سلطان الطيار ما اسماه بــ”الحليف” في اشارة إلى الامارات العربية المتحدة عقب احداث سقطرى ومحاولة الامارات تنفيذ انقلاب فيها على الحكومة الشرعية. واتهم الطيار في تغردة له الامارات ضمنيا بفتح جبهات لاطماع خاصة لا عالقة لها باهداف التحالف ولا باهداف عاصفة الحزم التي من شأنها استعادة الشرعية اليمنية وهزيمة المشروع الايراني.

وتساءل اللواء السعودي المتقاعد سلطان الطيار في تغريدته التي رصدها “محرر عدن نيوز” عن العلاقة التي تربط ارخبيل محافظة سقطرى باهداف عاصفة الحزم التي ينفذها التحالف العربي بقيادة السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن.

وقال طيار في تغريدة له على موقع التدوين المصغر تويتر: “ما علاقة سقطرى بأهداف عاصفة الحزم ؟ تلك الجزيرة المسالمة التي لا يوجد فيها حوثي واحد ولم يسجل فيها حتى حادث قتل جنائي واحد خلال عقود ؟”.

وأضاف الطيار أن هناك “إصرار عجيب من الحليف على فتح جبهات لأطماع خاصة لا معنى لها إلا تشتيت الأهداف الحقيقية للتحالف وإثارة السخط على قيادته وإفراغ التحالف من محتواه”. Advertisements ما علاقة #سقطرى بأهداف عاصفة الحزم ؟ تلك الجزيرة المسالمة التي لا يوجد فيها حوثي واحد ولم يسجل فيها حتى حادث قتل جنائي واحد خلال عقود ؟ إصرار عجيب من الحليف على فتح جبهات لأطماع خاصة لا معنى لها إلا تشتيت الأهداف الحقيقية للتحالف وإثارة السخط على قيادته وإفراغ التحالف من محتواه

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