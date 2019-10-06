شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل...القوات الاماراتية تغادر عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال متحدث عسكري جنوبي أن القوات الإماراتية بدأت بإجلاء قواتها من العاصمة عدن.

واشار المتحدث العسكري باسم قاعدة العند الجوية، ماهر عبدالحكيم الحالمي، أن القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي بدأت إجلاء قواتها من عدن.

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واضاف الحالمي في منشور له على موقع "فيسبوك" أن القوات الإماراتية تقوم بإجلاء قواتها من عدن استعدادا لمغادرة المدينة.

ولم يورد الحالمي تفاصيل أكثر عن مغادرة القوات الإماراتية من عدن فيما لم يعلق التحالف العربي والحكومة الشرعية على تلك الأنباء حتى الآن.

وكانت الامارات قد سحبت يوم امس قوات من العمالقة في الساحل الغربي الى عدن كما ارسلت مدرعات وقوات عبر البحر كانت تتدرب باشراف اماراتي الى الساحل الغربي