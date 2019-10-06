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عدن - ياسمين التهامي - خاشقجي يحرج ‘‘المغامسي’’ والأخير يعلق بآية قرآنية ويتلقى ردودًا نارية

تعرض الداعية السعودية صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة لموجة من الانتقادات، عقب نصيحة وجهها لمتابعيه.

وكتب المغامسي على حسابه في تويتر : " أنصحُ نفسي وكلّ سائر في الطريق إلى الله أَنْ يحذر من خبيئة السوء فإنّ الله يقول : " والله مخرجٌ ماكنتم تكتمون" .. نعوذ بعزّة الله أَنْ نَكُونَ لغير الله .



ووجه العديد من متابعي المغامسي ورواد تويتر عدة انتقادات بسبب ما وصفوه أنه مخالف لما يفعله من عدم إنكاره ما يقوم به النظام السعودي، خاصة في مقتل الصحفي الراحل جمال خاشقجي.

وكتب أحد متابعيه : " امبارح راودتني رؤيا يا شيخ رأيت اني اقتل اخا مسلم لي ( غدرا )وان اقطعه ومن ثم أحرق جثته في فرن مندي . فما رأي شيخنا الصالح صالح".

وعلق آخر : " هي هذي خبيئة السوء اللي يحكي عنها الشيخ صالح ، شوفوا نيتة خالد أيش بالسؤال بالضبط نفس الشي".

كما استنكر أحد الرواد مقالة المغامسي قائلا : " سامحني يا شيخ.. أريد أن ألتمس لك العذر لكن لم أجد عذرا".

وهاجم أحد النشطاء المغامسي بالقول : " ايه انصح نفسك من تملقك للقاتل وعدو الاسلام وعميل ترامب واليهود ولي نعمتك.. انصحك فانت في ضلال كبير.. والله اخرح ماتكتم وابان نفاقك وضلالتك ".

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