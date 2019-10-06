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الامارات تدعم صنعاء بمعدات عبر الانتقالي

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عدن - ياسمين التهامي - نفلت صحيفة "عدن الغد" عن مصادرها ان حافلة الركاب التي اختفت مؤخرا من المطار بيعت في صفقة غير معلنة لشركة نقل ركاب تعمل على خط صنعاء حضرموت - الوديعة .

المصادر التي تحدثت للصحيفة قالت ان الحافلة تم بيعها مؤخرا بعلم قيادات معروفة داخل المطار  .

 

 

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واشارت إلى الحافلة خرجت من عدن بتصريح مرور رسمي حتى وصولها إلى صنعاء.

وتحصلت صحيفة "عدن الغد" على صور جديدة للحافلة نوع مرسيدس .


 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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