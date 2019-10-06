الامارات تدعم صنعاء بمعدات عبر الانتقالي

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عدن - ياسمين التهامي - نفلت صحيفة "عدن الغد" عن مصادرها ان حافلة الركاب التي اختفت مؤخرا من المطار بيعت في صفقة غير معلنة لشركة نقل ركاب تعمل على خط صنعاء حضرموت - الوديعة .

المصادر التي تحدثت للصحيفة قالت ان الحافلة تم بيعها مؤخرا بعلم قيادات معروفة داخل المطار .

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واشارت إلى الحافلة خرجت من عدن بتصريح مرور رسمي حتى وصولها إلى صنعاء.

وتحصلت صحيفة "عدن الغد" على صور جديدة للحافلة نوع مرسيدس .



