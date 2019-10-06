شكرا لقرائتكم خبر عن القوات السودانية تنسحب من عدن وسط بوادر اندلاع معركة مصيرية بين الشرعية والامارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تطورات متسارعة ومفاجأة انسحبت قوة من الجيش السوداني في عدن الى وجهة غير معلومة بالتزامن مع انسحاب قوات العمالقة من الساحل الغربي ووصولها الى عدن.





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واعلن المتحدث العسكري لقاعدة العند الجوية، ماهر عبدالحكيم الحالمي، أن القوات السودانية انسحبت من العاصمة عدن.

واشار الحالمي في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" إلى انسحاب القوات السودانية من عدن دون أن يورد تفاصيل أخرى.

وتعد انسحاب القوات سودانية في هذا التوقيت تطور لافت وينذر بمعركة مصيرية في جنوب اليمن بين القوات الشرعية ومليشيات الانتقالي المدعومة من الامارات.

وسبق ان انسحبت قوات اماراتية من عدن وتلا الاعلان انقلاب المجلس الانتقالي في عدن.

ويشارك الجيش السودانية بقوات كبيرة ضمن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.