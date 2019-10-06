شكرا لمتابعة خبر عن شيخ جنوبي يحبه الشماليين والجنوبيين يصعق الامارات ويرفض ملايين الدراهم ويصدر قبل قليل البيان رقم (1) الذي ارعب كل القوات الاماراتية في الجنوب ( نص البيان ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شيخ جنوبي يحبه الشماليين والجنوبيين يصعق الامارات ويرفض ملايين الدراهم ويصدر قبل قليل البيان رقم (1) الذي ارعب كل القوات الاماراتية في الجنوب ( نص البيان )

شدد شيخ مشايخ وأعيان سقطرى الشيخ عيسى سالم بن ياقوت، على تنفيذ على قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعيين مدير أمن جديد بالمحافظة، وتعزيز سلطة الدولة بكل مؤسساتها. وجاء في البيان الذي حصل موقع "المهرة أونلاين" على نسخة منه، تأكيد شيخ مشايخ سقطرى على تعزيز السلم والأمن ووحدة الصف بين أبناء أرخبيل سقطرى. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- ودعا البيان إلى التركيز على التنمية والبناء وتعزيز الخدمات الأساسية ونبذ العنف ورفضه أيا كانت مصادره وأسبابه. وجدد وقوفه إلى جانب المحافظ رمزي محروس، ومع المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية التابعة للحكومة الشرعية، داعيا أبناء سقطرى إلى التماسك والتوحد ونبذ الفرقة والانقسام وتفويت الفرصة على من يريد تقسيم المجتمع وطعن الأخوة والنيل من سلم وأمن المحافظة. وأشار إلى أن تدخل طرف خارجي في الشؤون الداخلية للمحافظة، والدفع بأبنائها للاقتتال والتصادم والخروج عن الدولة والشرعية، أمر مرفوض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيخ جنوبي يحبه الشماليين والجنوبيين يصعق الامارات ويرفض ملايين الدراهم ويصدر قبل قليل البيان رقم (1) الذي ارعب كل القوات الاماراتية في الجنوب ( نص البيان ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.