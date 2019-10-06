المقدشي يؤكد على أهمية قيام الجهات الضبطية العسكرية بأداء واجباتها ومسؤولياتها

الأحد 6 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365 - وكالات

أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، على أهمية قيام الجهات الضبطية العسكرية بأداء واجباتها ومسئولياتها وممارسة صلاحياتها الكاملة المخولة لها في النظام والقانون .



وشدد خلال ترأسه، اليوم، اجتماعا لمسئولي جهات الضبط العسكري، على ضرورة تفعيل عمل النيابات والمحاكم العسكرية لضبط الاختلالات والجنايات ومحاسبة المخالفين مهما كانت مستوياتهم ومناصبهم.

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وأشار خلال الإجتماع الذي حضره مستشار وزير الدفاع اللواء الركن خالد الأشول، ومدير دائرة القضاء العسكري العميد عبدالله الحاضري، إلى ضرورة تفعيل عمل القضاء العسكري لممارسة صلاحياته الكاملة في تصحيح الاختلالات ومنع أي تقصير أو تلاعب، والتعاون الوثيق بين كافة الأجهزة الاستخباراتية والأمنية والشرطة العسكرية من أجل ضبط الجرائم والمخالفات ومنع أي تجاوزات وسرعة البت في القضايا المنظورة والقيام بالتفتيش على أماكن الاحتجاز.

وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد أشار المقدشي إلى القضاء العادل والمستقل أحد ركائز بناء المؤسسة العسكرية والأمنية وفق أسس وطنية صحيحة .. مؤكداً أن القضاء لا سلطة ولا سلطان عليه وأن الجميع يخضعون للقضاء والقانون.

ولفت وزير الدفاع إلى أهمية الضبط العسكري وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب في الوحدات العسكرية من أجل الحفاظ على مقدرات القوات المسلحة ورفع الكفاءة القتالية والروح المعنوية في هذه المعركة الوطنية التي فرضتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.