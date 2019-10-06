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الكهرباء تحذر من إنخفاض القدرة التوليدية لمحطة الحسوة بعدن بسبب المازوت

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اليمن العربي 0 تبليغ

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الأحد 6 أكتوبر 2019

وزارة الكهرباء

وزارة الكهرباء

الكهرباء تحذر من إنخفاض القدرة التوليدية لمحطة الحسوة بعدن بسبب المازوت

كتب

الخليج 365

حذرت وزارة الكهرباء والطاقة، من إنخفاض القدرة التوليدية لمحطة الحسوة الكهر وحرارية في العاصمة عدن، بسبب قرب نفاذ وقود المازوت .

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وقالت مصادر فنية في المحطة، أن القدرة التوليدية ستهبط من 23 ميجا الى 0 ميجا .. معربة عن مخاوفها من توقف التوليد في المحطة بسبب وقود المازوت الذي ينفذ تدريجيا وسيكون يوم الثلاثاء موعد نفاذه .

 

واكدت المصادر انه في حالة تزويد المحطة بالمازوت سترتفع قدرتها التوليدية من 23 الى 54 ميجا.

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