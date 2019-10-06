الكهرباء تحذر من إنخفاض القدرة التوليدية لمحطة الحسوة بعدن بسبب المازوت

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الأحد 6 أكتوبر 2019
وزارة الكهرباء
كتب
الخليج 365
حذرت وزارة الكهرباء والطاقة، من إنخفاض القدرة التوليدية لمحطة الحسوة الكهر وحرارية في العاصمة عدن، بسبب قرب نفاذ وقود المازوت .
وقالت مصادر فنية في المحطة، أن القدرة التوليدية ستهبط من 23 ميجا الى 0 ميجا .. معربة عن مخاوفها من توقف التوليد في المحطة بسبب وقود المازوت الذي ينفذ تدريجيا وسيكون يوم الثلاثاء موعد نفاذه .
واكدت المصادر انه في حالة تزويد المحطة بالمازوت سترتفع قدرتها التوليدية من 23 الى 54 ميجا.
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