الكهرباء تحذر من إنخفاض القدرة التوليدية لمحطة الحسوة بعدن بسبب المازوت

الأحد 6 أكتوبر 2019

وزارة الكهرباء

كتب الخليج 365

حذرت وزارة الكهرباء والطاقة، من إنخفاض القدرة التوليدية لمحطة الحسوة الكهر وحرارية في العاصمة عدن، بسبب قرب نفاذ وقود المازوت .

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وقالت مصادر فنية في المحطة، أن القدرة التوليدية ستهبط من 23 ميجا الى 0 ميجا .. معربة عن مخاوفها من توقف التوليد في المحطة بسبب وقود المازوت الذي ينفذ تدريجيا وسيكون يوم الثلاثاء موعد نفاذه .

واكدت المصادر انه في حالة تزويد المحطة بالمازوت سترتفع قدرتها التوليدية من 23 الى 54 ميجا.