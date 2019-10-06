سياسي يمني لــ "الخليج 365": ثورتي أكتوبر وسبتمبر نقطة ضوء من أجل الالتحام والتوحد

الأحد 6 أكتوبر 2019

ثورة 14 أكتوبر

كتب الشحات غريب

علق المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، على ثورة 14 أكتوبر، وقال إنها كانت بتساند أبناء شمال اليمن، وكونت هناك مقاومة جنوبية مع أبناء الشمال لمقاومة الاحتلال البريطاني، وكان الجميع يحلمون بتحرر كامل اليمن من الوصاية الخارجية سواء من قبل الدولة العثمانية التي كانت تحكم الشطر الشمالي من اليمن عبر الحكم الملكي أجداد المليشيا الحوثية أو الشطر الجنوبي الذي كان يقبع تحت الاحتلال البريطاني.



وأضاف الطاهر في تصريحات خاصة لــ “الخليج 365”، بأن ثورتي أكتوبر في جنوب اليمن وسبتمبر في شمال الوطن محطة ونقطة ضوء لابناء اليمن شماله وجنوبه من أجل الالتحام والتوحد.

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وأشار أن تلك الثورات مرت بمنعطفات خطيرة، سواء في شمال الوطن التي تعرضت لمحاولات كثيرة لاسترجاع الحكم الملكي أو في شمال الوطن التي شهدت حروب أهلية، لكنها توقفت بعد تحقيق الوحدة اليمنية.

وقال الطاهر نتيجة لاندفاع الاخوان المسلمين وتحريض الدولة اليمنية ضد هذه الوحدة، مرت الوحدة في انتكاسة تاريخية في صيف٩٤.