شكرا لقرائتكم خبر عن هدية باهضة الثمن قدمتها أبوظبي لـ الانتقالي وظهرت في صنعاء بعد اختفائها من مطار عدن.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت حافلة تابعة لمطار عدن الدولي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بعد أسابيع من اختفاءها.

جديد "الخليج 365":

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وقالت مصادر عاملة في مطار عدن الدولي في تصريحات صحفية، ان حافلة الركاب التي اختفت مؤخرا من المطار بيعت في صفقة غير معلنة لشركة نقل ركاب تعمل على خط صنعاء حضرموت – الوديعة .

واضافت المصادر ان الحافلة تم بيعها مؤخرا بعلم قيادات معروفة داخل المطار ، وفق عدن الغد.

واشارت إلى الحافلة خرجت من عدن بتصريح مرور رسمي حتى وصولها إلى صنعاء.

وكانت حافلة ركاب تابعة لمطار عدن اختفت من المطار بعد أيام من وصولها إلى المطار كمنحة من أبو ظبي.

