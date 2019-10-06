شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: شاهد ماذا حدث للملك سلمان عند سلم الطائرة بعد عودته من جدة إلى الرياض و4 أمراء يحاوطونه وولي العهد يتغيب عن المشهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - عاد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى العاصمة السعودية الرياض بعد أشهر من إقامته في مدينة جدة. وكان في استقباله عند سلم الطائرة، الأمير عبد الإله بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير مقرن بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن سلمان بن رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء. جديد الحدث أونلاين: Advertisements وغادر الملك سلمان بن عبد العزيز مساء يوم السبت 4 مايو/ أيار الماضي، العاصمة الرياض متوجهاً إلى محافظة جدة.

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