شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بأوامر محمد بن سلمان .. طائرات حربية تحاوط الملك سلمان في سماء الرياض بعد انكشاف الحقيقة الكاملة عن اغتيال اللواء الفغم (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - انتشر على وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطائرات حربية تحاوط الملك سلمان، بأوامر نجله محمد بغرض حمايته، وزعم فيه أنه موكب "مهيب" للملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز أثناء عودته من الرياض.

وظهر في مقطع الفيديو، الذي انتشرسريعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي ، طائرة كبيرة يرافقها عدداً من المقاتلات الحربية.

من جهتها نشرت قناة الإخبارية السعودية مساء أمس مقطع الفيديو وقالت إنه للقوات الجوية السعودية التي جابت شوارع الرياض وجدة ضمن احتفالات باليوم الوطني.

يشار أن وزارة الدفاع السعودية أعلنت في 21 سبتمبر/أيلول عبر موقعها على الإنترنت، بأن مجموعة من الطائرات المقاتلة المطلية باللون الأخضر وبشعارات المملكة ستقوم بالاستعراض في مدينتي جدة والرياض. جديد الحدث أونلاين: Advertisements

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