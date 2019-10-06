الجعدي يوجه رسالة نارية لـ"المتأسلمين والمقاولين باسم الدين"

الأحد 6 أكتوبر 2019

الجعدي

كتب الخليج 365

وجه عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، مساعد الأمين العام, فضل الجعدي, رسالة نارية لمن وصفهم بـ"المتأسلمين" والمقالين باسم الدين" .

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وقال الجعدي في تغريدة له بتويتر، أن على قوى الإرهاب والفساد العازفين على أوتار الفتنة الجنوبية بان الشعب الجنوبي لن يستسلم مهما كانت التضحيات .

وجاء في التغريدة "ليعلم المتأسلمون والمقاولين باسم الله ورسوله وكل أرباب الإرهاب والفساد أن العزف على أوتار الفتنة الجنوبية ومحاولات شق الاصطفاف الوطني الجنوبي لن يثني شعبنا عن مواصلة نضاله حتى استعادة دولته" .

وأضاف "أن تلك هي معركتنا المصيرية التي لا تراجع عن خوضها مهما كانت التضحيات ".