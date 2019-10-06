الأحد 6 أكتوبر 2019 الحوثيين كتب الخليج 365 سجلت مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، خروقات جديدة لميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، للهدنة التي أعلنتها الامم المتحدة ضمن إتفاق السويد بين الشرعية والميليشيات والذي لازال متعثراً بسبب تعنت الميليشيات .

Advertisements وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن مليشيات الحوثي الإرهابية عاودت قصفها واستهدافها المتكرر على مواقع القوات المشتركة شمال مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بالأسلحة المختلفة . وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن عناصر مليشيا الحوثي استهدفت صباح اليوم الأحد على مواقع القوات بالقذائف والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة القناصة . وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت القذائف من مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وعيار 82 ، واستهدفت المواقع بالأسلحة الثقيلة عيار 23 ، فيما فتحت النار على مواقع أخرى بسلاح معدل البيكا وسلاح 14.5 وسلاح 12.7 بالإضافة إلى سلاح القناص وغيرها من

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خروقات حوثية جديدة .. الميليشيات تقصف مواقع المشتركة في حيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.