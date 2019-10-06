الجوف .. وكيل المحافظة يدشن إفتتاح أكبر محل للذهب والمجوهرات

الأحد 6 أكتوبر 2019

الجوف

كتب الجوف - الخليج 365

دشن وكيل محافطة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي، اليوم الأحد، إفتتاح أكبر محل للذهب والمجوهرات بمديرية الحزم المحافظة .



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وقال الحاشدي، بحسب وكالة سبأ الحكومية، أن السلطة المحلية بالمحافظة، تعمل على تقديم الدعم والتشجيع للاستثمار وتوليه أهمية كبيرة، كما تقدم التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

واشار الحاشدي الى أن الاستثمارات التي تشهدها محافظة الجوف في مختلف المجالات تاتي في ظل توفير البيئة الامنة والتسهيلات المناسبة لذلك .. لافتاً الى أن الجوف تشهد إقبال كبير من قبل المستثمرين خلال المرحلة الماضية القصيرة بعد التعاون الكبير من قبل ابناء المحافظة .

ودعا جميع المستثمرين ورجال الاعمال الى زيارة محافطة الجوف والاستثمار فيها كونها محافظة بكر وقابلة لجميع المشاريع الاستثمارية .