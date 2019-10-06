قائد الحزام الأمني يطلع على جاهزية القوات في قطاع صلاح الدين غرب عدن

الأحد 6 أكتوبر 2019

الحزام الامني

كتب الخليج 365

إطلع قائد الحزام الأمني، وضاح عمر عبدالعزيز، على جاهزية القوات المتمركزة في قطاع صلاح الدين غرب العاصمة المؤقتة عدن، وذلك خلال زيارة تفقدية قام بها إلى القطاع .



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وكان في استقباله لدى وصوله، القائد حسين قطان قائد القطاع الذي أطلع قائد الحزام الأمني على المستجدات وسير العمل والجاهزية الكاملو للقوات.

وحث القائد وضاع عمر الجنود على التكاتف والانضباط، وتبادل معهم الحديث وناقش مع قطان كل المواضيع المتعلقة بالقطاع.

رافق القائد خلال زيارته المشرف العام للحزام الامني ومدير العمليات وقائد قطاع البريقه وركن القوى البشرية وركن التوجيه المعنوي.