بن حبريش يؤكد ترحيب حضرموت بالاستثمارات الكورية

الأحد 6 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365

أكد وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، ترحيب المحافظة بالاستثمارات الكورية التي قال أنها ستجد تسهيلات ليس في مجال التعدين وحسب بل في كل المجالات .



جاء ذلك خلال لقاءه اليوم في المكلا، ممثل مؤسسة التنقيب والمعادن الكورية ستبفن بارك .

وقال بن حبريش حضرموت تعد من المحافظات الواعدة ولديها العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف الجوانب ومنها الطاقة الكهربائية والنفط والغاز والثروة السمكية والسياحة وغيرها .. لافتاً إلى حرص السلطة المحلية على تقديم كافة التسهيلات والتشجيع للمستثمرين واتاحة المجال امامهم للاستفادة من الفرص المتاحة وتبادل المنفعة المتبادلة.

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وأشار الشيخ بن حبريش إلى ان ما تنعم به المحافظة من أمن واستقرار هو محفز على الاستثمار معتبرًا بان هذه الزيارة تفتح أفاق واسعة لتعزيز التعاون والعلاقات بين المستثمرين في بلادنا وكوريا الجنوبية بما يخدم مشاريعهم الاستثمارية المشتركة.

بدوره استعرض المدير العام لفرع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المهندس صلاح احمد بابحير فرص الاستثمار في مجال المعادن مؤكدًا استعداد فرع الهيئة إلى تقديم المعلومات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين وخلق الشراكات للاستثمار في قطاع التعدين بما يخدم تنميته وتطويره بوصفه من القطاعات المهمة والرافدة للاقتصاد الوطني.

من جانبه أعرب السيد "ستبفن بارك" عن سعادته لزيارة حضرموت وما لمسه من اهتمام وترحاب كبيرين مشيرًا الى انه سوف يسعى لتعزيز جوانب التعاون بين المستثمرين بين البلدين وتشجيعهم على الاستثمار في قطاع التعدين والقطاعات الأخرى.

حضر اللقاء المدير التنفيذي لشركة توب كرستال تحت التأسيس المهندس عوض العوبثاني .