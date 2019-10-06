شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صحة قعطبة يدشن عربتين علاجيه متنقلة في مريس من منظمة هيومن أبيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دشن الدكتور مثنى سعيد مدير مكتب الصحة في مديرية قعطبة اليوم الاحد 6 اكتوبرعمل العربتين العلاجيه المتنقله في المركز الصحي بالجباره مريس ومدينة قعطبه في محافظة الضالع بدعم من منظمةهيومن أبيل وخلال التدشين صرح مدير الصحة بتصريح قال فيه بأن العربتين العلاجية المتنقلة الذي تضم كادر طبي متكامل بدأت عملها اليوم في مريس وقعطبه بدعم من منظمة هيومن ابيل وان العربتين ستعمل في عزل عساف والعمريه والمجانح ومدينة قعطبه.

وأضاف مدير الصحة بأن العربتين ستعمل لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد وان الخدمات العلاجية التي ستقدمها العربتين والفريق التابع لها سيكون في الجانب الوقائي والعلاجي وأمراض سوء التغذية عند الأطفال دون سن العام واطفال دون سن الخامسة وخدمات الصحة الإنجابية للنساء الحوامل والمرضعات والمتزوجات والنساء في سن الإنجاب والولادات.

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وأضاف مدير الصحة بأنه تم وضع خطة سيروعمل لجميع العربات والاتفاق على تقسيم وتوزيع عمل العربات المتنقلة في المديريه بحيث تعمل كل عربه في المناطق المحدده لها بحيث لا يحصل تداخل العمل بين المنظمات والعربات.

داعياً فريق العمل العربات بالعمل بكل جدوإخلاص وان يؤدوواجبهم على اكمل وجه وانه إذا كان مستوى عملهم صحيح وسليم وادوا واجبهم على اكمل وجه سيتم التمديد لعمل العربتين لمدة عامين قادمين واختتم مثني سعيد تصريحه مقدما الشكر والتقدير لمنظمة هيومن أبيل وكل المنظمات الدولية الداعمة والقيادة السلطة المحلية بمحافظة الضالع والمديرية ولمديرعام مكتب الصحه بالمحافظه الدكتور محمدعلي الدبش على كل الجهود التي يبذلونهامن أجل تحسين الوضع والخدمات الصحيه في المديريه في ظل هذه الاوضاع الصعبه والسيئه التي يمربها مختلف ابناءالمديريه والنازحيين حيث وان الكثيرمن أبناءهذه المديريه لايستطيعون الذهاب للعلاج في المستشفيات الحكوميه و الخاصه لبعدها عن مناطقهم وارتفاع أجور النقل واسعار الادويه

من جانبه اكد الدكتور مذيب النقيب مشرف منظمة هيومن أبيل بمديرية قعطبه بأن العربتين المتنقلة تستهدف المستوى الثاني والثالث من المرافق الصحية الذي لا تصل إليها الخدمات الصحية والعلاجية وحث النقيب قادة فرق العربتين إلى الالتزام بخطة سير عملهم ورفع التقاريروالبلاغات اليوميه لمكتب الصحه ولمشرف المنظمه داعيا جميع المواطنين للتعاون مع فرق العمل التابعه للعربات حضرالتدشين الاعلامي علي عميران مدير الاعلام والدكتور عارف مسؤول التحصين بالمديريه.

مكتب إعلام م قعطبه