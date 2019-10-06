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شاهد كيف أصبحت الفنانة أليسا بعد خضوعها لعملية جراحية لإزالة الانتفاخ والورم من أحد أطرافها ؟ .....

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عدن - ياسمين التهامي - أثارت صورة الفنانة إليسا الجديدة التي نشرتها عبر صفحتها على تطبيق انستغرام بإثارة قلق محبيها بعد ملاحظتهم لانتفاخ وورم يدها من جديد رغم خضوعها لعملية جراحية بها قبل فترة لعلاجها.

  

  جديد "الخليج 365":

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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وشاركت اليسا متابعيها بصورة عفوية بجاكيت من الجلد البني، ولفت انتباه غالبية متابعيها مجددا الورم الذي ظهر في وقت سابق في يدها اليمنى وذلك بعد عودتها من رحلة الاستجمام التي قضتها في مدينة بودروم التركية.

وأكدت صفحات لمحبي النجمة اللبنانية أنها شوهدت لحظة وصولها إلى ويدها مغطاة بشاش طبي، لافتين الى انها ربما خضعت لعملية جديدة بسبب احتباس المياه في جسدها نتيجة تضرر الغدد في جسمها بعد العلاج الكيماوي الذي خضعت له.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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