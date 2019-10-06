شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..الاعلان عن وفاة الجنرال الاحمر بنوبة قلبية والان مع التفاصيل

جديد "الخليج 365": عدن - ياسمين التهامي - Advertisements علن موقع " انصار الله " وهو الموقع الرسمي لميليشيات الحوثي الموالية لايران إن محمد يحيي صالح الجرموزي توفي اثر نوبة قلبية باغتته وهو في احد المواقع القتالية .

واوضح الموقع ان الجرموزي كان الجميع يطلقون عليه لقب الجنرال الاحمر لأنه كان يضحك الجميع في الجبهة ويقلد نائب رئيس الجمهورية علي محسن الاحمر.

ونعى الموقع وفاة الجرموزي مؤكدا انه كان مقاتلا شريا لا يهاب الموت.



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