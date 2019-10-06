شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان... رؤسأ أركان الجيش تفاجئ الجميع و تفجر تفاصيل مزلزلة عن محاولة اغتيال الملك سلمان .. وتكشف... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر مدير مكتب رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الفريق سامي عنان، مفاجأة عن محاولة اغتيال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي قتل فيها حارسه الشخصي.

وقال الدكتور محمود رفعت، مدير مكتب رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "أؤكد أن مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان كان نتيجة محاولة اغتيال".

وأضاف مدير مكتب رئيس أركان الجيش المصري: أن "الملك سلمان تعرض لمحاولة اغتيال من جانب أمراء من الأسرة الحاكمة (آل سعود)، على غرار ما حدث للملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز.

ولم يوضح "رفعت" المعروف بعلاقاته الأمنية الواسعة أي تفاصيل أخرى عن محاولة الاغتيال التي تعرض لها الملك سلمان، إلا أنها تعيد للأذهان اغتيال الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز.

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة، أعلنت في بيان لها الأحد الماضي، مقتل اللواء بالحرس الملكي السعودي عبد العزيز بن بداح الفغم الحارس الشخصي لـ"الملك سلمان"، بطلقات نارية من صديقه.

وذكرت شرطة مكة، أن عناصرها اشتبكوا مع الجاني ممدوح بن مشعل آل علي، الضابط في الحرس الملكي السعودي، الذي أصاب خمسة من رجال الأمن، وأصاب صاحب المنزل وعامل فلبيني إلا أنه قُتل في النهاية.

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