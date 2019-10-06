شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطون يمنيون يدشنون هاشتاق لدعم شرعية الرئيس هادي وحكومته. والان مع التفاصيل

جديد "الخليج 365": عدن - ياسمين التهامي - Advertisements nbsp;أعلن ناشطون يمنيون تدشين هاشتاق مساء اليوم الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم شرعية فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وجهود الحكومة. وقال الناشطون ان الهاشتاق هدفه إبراز دور شرعية فخامة الرئيس هادي والحكومة برئاسة الدكتور معين عبدالملك، إزاء مجمل القضايا الوطنية، وفقاً للمهام الموكلة إليها من فخامة رئيس الجمهورية وبتوجيه منه. وأكدوا أن الحملة سترد على محاولات تزييف الحقائق والانتقاص من وطنية وحزم الحكومة الشرعية، ودعا الناشطون، كافة مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا موقع "تويتر" إلى التفاعل مع الحملة والهاشتاق التي من المقرر انطلاقها عند الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت العاصمة المؤقتة عدن. وأشارت إلى أن دعم ومساندة مؤسسة الرئاسة والحكومة الشرعية سيؤدي للخلاص من الفاسدين والمنتفعين، الذين يتاجرون بالقضايا الوطنية لمآرب شخصية أضاعت النصر على المليشيات الحوثية الإنقلابية وعززت الشرخ الوطني في صفوف الشرعية خدمة للعدو الحوثي وإيران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ناشطون يمنيون يدشنون هاشتاق لدعم شرعية الرئيس هادي وحكومته. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.