شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ان رفضت الزواج منه ...قطع منها اغلى ما تملك ووضعه تحت الأريكة ... وبعد أيام كانت المفاجأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت الشرطة التركية في مدينة إسطنبول القبض على شاب أفغاني، يشتبه في أنه أقدم على قطع أذني وأصابع يدي صديقته بعد أن رفضت الارتباط به.

وذكرت صحيفة "مترو" أن الجيران اتصلوا بالشرطة بعد انتشار رائحة كريهة قادمة من شقة كائنة في منطقة "باهسيليفلر" في القسم الأوروبي من مدينة إسطنبول.

جديد "الخليج 365":

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وعندما اقتحمت الشرطة الشقة، عثرت على جثة المرأة على أريكة، وقد جرى قطع أذنيها وأصابع يديها، وقد وضع القاتل الأجزاء المقطوعة تحت تلك الأريكة.

وفي وقت لاحق، تم إلقاء القبض على مشتبه به، ويدعى زيفار فول آر، 29 عامًا، وذلك بعد أن أكد سائق أنه نقل الأخير مع حقيبة كبيرة إلى تلك الشقة التي يتم تأجيرها مفروشة للسواح والزائرين.

وبعد القبض عليه، أوضح المتهم خلال اعترافاته أنها قتل الفتاة الأفغانية ناجية أرابزاي، 25 عاما، بعد أن رفضت الزواج منه.

وقالت الصحيفة إن زيفار متزوج بالفعل ويعيش مع زوجته في إسطنبول أيضا.