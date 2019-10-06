شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : انهيار مفاجئ للدولار والسعودي امام "الريال اليمني " مساء اليوم الأحد في صناء وعدن ... اسعار الصرف الأن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الأسعار في العاصمة صنعاء.

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