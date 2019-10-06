شكرا لمتابعة خبر عن ضبط متلبسًا أثناء ممارسة الفاحشة مع فتاة داخل سيارته في الشارع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقـــــــراء أيــضـــــا: عاجل .. بيان صادم لكل اليمنيين .. من يوم غدا الأحد سيتوقف الإنترتت في كل اليمن لهذا السبب الصادم !! (شاهد صورة+تفاصيل) عاجل : "الملك سلمان" يفاجئ الجميع ويهز المملكة بهذا القرار الصادم بشأن شقيقه "أحمد بن عبدالعزيز"و وكالة دولية مشهورة تكشف التفاصيل الصادمة عاجل : بينما ينشغل "بن راشد" بمطاردة الأميرة "هيا" وكتابة القصائد .. "دبي" تنهار وكارثة غير مسبوقة تحل على الإمارات .. وفرنسا تكشف التفاصيل الصادمة(تفاصيل) Advertisements عاجل .. مكافئة 5 مليون دولار للإدلاء بمعلومات حول هذا الشخص (الإسم + الصورة) هام: خبر مؤسف للغاية وردنا الآن من صنعاء وغير سار لجميع اليمنيين…(إليكم التفاصيل).. ورد للتو : القبض على "أميرة الجنس الخليجي" بالعجوزة .."شاهد صور وتفاصيل الفضيحة" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلقت قوات الأمن الكويتية، القبض على مواطن كويتي، متلبسًا أثناء ممارسة الجنس مع فتاة آسيوية داخل سيارته بالقرب من شارع المطاعم فجرًا.

وأفادت الشرطة أن المواطن اتضح أنه مطلوب لمبلغ مالي، والفتاة التي كانت شبه عارية تمامًا جنسيتها آسيوية.

وفي التفاصيل، أحال رجال الأمن إلى مخفر شرطة السالمية مواطنا ووافدة آسيوية، وذلك على خلفية فعل فاضح ارتكباه داخل المركبة. هذا، ومن المقرر إحالة المواطن إلى التنفيذ المدني لكونه مطلوبا.

وبحسب مصدر أمني- حسب صحيفة الأنباء-، فإن إحدى الدوريات رصدت الفعل الفاضح على مقربة من شارع المطاعم فجرا ليتم توقيف المركبة، وبالاستعلام عن المواطن والوافدة التي كانت بملابس شبه عارية تبين ان المواطن مطلوب لمبلغ مالي

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