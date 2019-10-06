عاجل/ الكشف عن قائد كبير يعتزم لتحطيم مشاريع الإمارات في اليمن" الاسم + صورة"

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صنعاء - ياسمين الخيامي - قال سياسي يمني، ان الحكومة الشرعية، لن تسقط أبداً ولن يرحل الرئيس هادي، مؤكدا ان فخامة الرئيس سيبقى صخرة لتحطيم المشاريع الإماراتية في اليمن. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقـــــــراء أيــضـــــا: عاجل .. بيان صادم لكل اليمنيين .. من يوم غدا الأحد سيتوقف الإنترتت في كل اليمن لهذا السبب الصادم !! (شاهد صورة+تفاصيل) عاجل : "الملك سلمان" يفاجئ الجميع ويهز المملكة بهذا القرار الصادم بشأن شقيقه "أحمد بن عبدالعزيز"و وكالة دولية مشهورة تكشف التفاصيل الصادمة عاجل : بينما ينشغل "بن راشد" بمطاردة الأميرة "هيا" وكتابة القصائد .. "دبي" تنهار وكارثة غير مسبوقة تحل على الإمارات .. وفرنسا تكشف التفاصيل الصادمة(تفاصيل) عاجل .. مكافئة 5 مليون دولار للإدلاء بمعلومات حول هذا الشخص (الإسم + الصورة) Advertisements هام: خبر مؤسف للغاية وردنا الآن من صنعاء وغير سار لجميع اليمنيين…(إليكم التفاصيل).. ورد للتو : القبض على "أميرة الجنس الخليجي" بالعجوزة .."شاهد صور وتفاصيل الفضيحة" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وأضاف الصحفي اليمني، انيس منصور، في إشارة لمليشيا الانتقالي، كانوا يطالبون بدولة وانفصال والآن يريدون رحيل هادي وشرعيته لسواد عيون عيال زايد. واوضح منصور، في تغريده على منصات المواقع المفتوحة" تويتر" هكذا العبودية والتعميم الواصل لهم من مكتب بن زايد. وقال الصحفي اليمن، ان مليشيا الانتقالي وابواق الإمارات عملوا هشتاج رائج بالذباب ودافعين عليه فلوس لأنهم مش واثقين بأنفسهم. وختم تغريدته بالقول: لن تسقط الشرعية ولن يرحل هادي، مشيرا إلى ان الرئيس هادي صخرة ستتحطم على يده مشاريع الإمارات

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