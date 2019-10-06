شكرا لقرائتكم خبر عن ازمة سلاح تضرب مليشيات الحوثي في صعدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة أن جماعة الحوثي المسلحة تواجه أزمة في مخزونها من الأسلحة في محافظة صعدة. وقالت المصادر إن خلافات واتھامات متبادلة بين قيادات الجماعة حول أسباب نفاد مخزون الأسلحة في صعدة وأن قيادات كبيرة تتھم مشرفيھا في المحافظة بالمتاجرة في الأسلحة وبيعھا في الأسواق مما تسبب في أزمة في المخزون. Advertisements وبحسب، صحيفة عكاظ، فإن مشرفين حوثيين انسحبوا بكامل قواتھم وعادوا إلى صنعاء في وقت تشھد مناطق سيطرة المليشيا انفلاتا أمنيا وعمليات تصفية تقودھا عصابات شكلھا القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي.

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