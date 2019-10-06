اخبار الخليج / اخبار اليمن

الحكومة اليمنية تفضح تنسيق المجلس الانتقالي مع الحوثيين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تفضح تنسيق المجلس الانتقالي مع الحوثيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الحكومة اليمنية تفضح تنسيق المجلس الانتقالي مع الحوثيين

اتهم وزير الاعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا معمر الارياني مت يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي بالتنسيق مع جماعة الحوثي المسلحة.

وأكد الوزير الارياني وجود " تنسيق بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحوثيين ومخطط لإسقاط الدولة".

 

 

Advertisements

 

وأعرب الارياني عن أسفه لأن " يكون رد بعض الأطراف على دعوة الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي لليمنيين لتوحيد الصف لمواجهة مشروع الدمار والفوضي الايراني وتقديم مصلحة اليمن على أي مصالح اخرى، بالمزيد من استهداف القيادة والتحريض على الشرعية الدستورية التي هي طوق النجاة لكل اليمنيين".

وقال وزير الاعلام إن الحفاظ على الدولة ومؤسساتها ووحدة الاراضي اليمنية من اهم اولويات الرئيس هادي، وأشار إلى أنه "ناضل لا جله في العاصمة صنعاء ولم يستسلم او يفرط رغم حصاره واستهداف حياته من المليشيا الحوثية، ولن يفعل ذلك اليوم مهما بلغت حملات الاستهداف والتشويه.

وأشار الارياني إلى " تزامن حملة المجلس الانتقالي لاستهداف الشرعية الدستورية مع تحركات سياسية لقيادات المليشيا الحوثية في عدد من العواصم للتأثير على مواقفها الداعمة للشرعية"، مضيفا أن ذلك " يضع علامات استفهام حول طبيعة العلاقة ومستوى التنسيق بين الطرفين ومخطط إسقاط الدولة وإعادة تقسيم اليمن لصالح طرفي الانقلاب".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة اليمنية تفضح تنسيق المجلس الانتقالي مع الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا