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عدن - ياسمين التهامي - سياسي سعودي يتحدث عن تحرير اليمن والعراق ولبنان

علق المحلل السياسي السعودي سامي البشير المرشد على تصاعد موجة الهتافات ضد إيران بتظاهرات العراق.

وقال في تغريدة له بتويتر : إيران برا برا بغداد حرة حرة هذا هو شعار العراقيين الأبطال في بغداد وسيصبح شعارا للبنانيين المقهورين لتصبح بيروت حرة. Advertisements

وأضاف: كما سيكون شعارًا للسوريين لتتحرر دمشق وسينطق به قريبا شرفاء اليمن في صنعاء،لايمكن بقاء نظام الولي الفقية ووكلاءه ف هذه البلدان طويلا فلم يجلب لها إلا الخراب.

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