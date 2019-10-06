شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سعودية تعترف ان غياب الشرعية بعدن جعلها منهارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صحيفة سعودية تعترف ان غياب الشرعية بعدن جعلها منهارة

كشفت أشهر الصحف السعودية، اليوم الأحد، عن الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، بعد اضطرار الحكومة الشرعية للخروج منها عقب سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر محلية في أحياء متفرقة من عدن، أن غياب الحكومة الشرعية عن المدينة أثر سلبا على جودة الخدمات.

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وأكدت المصادر أيضا للصحيفة وفقاً لمتابعة “المشهد الخليجي”، بأن غياب الحكومة تسبب في تراجع مدة تشغيل التيار الكهربائي إلى الحد الأدنى، بينما باتت كثير من الأحياء تفتقد إلى مياه الشرب جراء توقف محطات الضخ عن العمل لنقص الوقود.

ونقلت الصحيفة تصريحات رسمية لمدير مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي في عدن فتحي السقاف، أوضح أسباب انسداد مجاري الصرف الصحي في المدينة، وقال إن القمامة والمخلفات الأخرى هي المتسببة في الأمر.

وأضاف: «المؤسسة تعمل كل ما في وسعها وعمالنا يعملون على مدار الساعة في فتح الانسدادات وتصفية الخطوط والمناهل وكان هناك تحسن ملحوظ في التخفيف وليس القضاء على الطفح ولكن هطول الأمطار وبغزارة ساعد على تفاقم الوضع».

وكان ناشطون بثوا صورا على مواقع التواصل الاجتماعي من شوارع مدينة عدن أظهرتها في حالة سيئة بسبب تدفق مياه المجاري إليها، محذرين من خطورة الأمر على صحة السكان.



