شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جنوني باسعار الخضروات بعدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتفعت اسعار الخضار بشكل جنوني في مدينة عدن خلال الثلاثة الاشهر الماضية.

وبعد ان كان سعر الكيلو البصل 200 ريال بات اليوم يباع بأكثر من 800 ريال والطماطم 700 بدلا عن 300 والعنب 1200 بدلا عن 800 ريال .

وجاء الارتفاع المفاجئ عقب حملة تعرضت لها البسطات والمراكز الرئيسية لاستيراد الخضار والفاكهة بمديرية المنصورة بعدن مطلع شهر أغسطس.

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ويتم استيراد الخضار والفاكهة في اغلبه من المحافظات الشمالية وكان يقوم على عملية الاستيراد والبيع تجار من هذه المحافظات.

ومنذ الاحداث الأخيرة التي عصفت بعدن تم استبدال الموردين الرئيسين السابقين بموردين جدد يقومون بتسلم البضاعة من الموردين السابقين بالقرب من منطقة العند حيث يقومون ببيعها على تجار التفرقة باسعار اغلى من الاسعار السابقة التي كان يبيع بها التجار السابقون .

ويمنع حتى اليوم الموردون الاساسيون من دخول عدن ويتم اجبارهم على تسليم بضاعتهم في منطقة العند ليتولى الاشخاص الذين استولوا على تجارة الخضار والفواكه منذ احداث أغسطس الأخيرة نقل كميات الخضار والفواكه من من المنافذ الرئيسية إلى عدن لبيعها بسعر اغلى .

ويكشف التحقيق حجم العائدات المليونية الضخمة التي باتت تتسب بها تجارة الخضار والفواكه بعدن للاشخاص الذين استولوا على السوق المركزي وباتوا يتحكمون بتجارته في حين يدفع المواطن البسيط ثمن غياب أي رقابة حكومية أو منع التلاعب بمصير الملايين من الناس.