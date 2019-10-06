الاكثر مشاهدة - ورد الآن : الامارات تباغت الجميع بتحرك عسكري خطير للقضاء على الرئيس هادي والشرعية وهذا هو القيادي الذي يقود المعركة (تفاصيل طارئة)

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : الامارات تباغت الجميع بتحرك عسكري خطير للقضاء على الرئيس هادي والشرعية وهذا هو القيادي الذي يقود المعركة (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية مطلعة الاحد ، تفاصيل اتفاق ثلاثي خطير يستهدف الشرعية اليمنية.

وقالت المصادر ان مخطط يستهدف الشرعية تم بتنسيق بين الانتقالي والحوثيين وقوات طارق عفاش او ما يطلق عليها (حراس الجمهورية) باشراف اماراتي.

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وطبقا للمصادر اتفقت الجهات الثلاث على استهداف الشرعية بمخطط بدأ تنفيذه امس السبت، على أن يتولى كل طرف تنفيذ المهمة الموكلة اليه.

وبحسب ما نقله "مارب برس" عن المصادر فان مهمة الانتقالي ستكون سحب المعدات الثقيلة كاتيوشا ومدفعية من جبهة الضالع الى مسافة مدى ناري للحدود الشطرية ، والسماح بمرور ما يصل للحوثيين الى ميناء عدن عبر الضالع وبدون تفتيش ، ومهاجمة بقية المناطق الجنوبية المحررة وطرد الشرعية وأبناء الشمال الى مناطق الحوثيين.

وفي حين تتولى قوات طارق تنفيذ انسحاب غير ملاحظ من الحديدة، فإن مهمة الحوثيين ستكون وفق المخطط تكثيف الضغط على جبهة الشرق مأرب و نهم وسنحان لسحب قوات الجيش الوطني الموجودة في شبوة الى مأرب، وتخفيف الضغط على جبهة الضالع ، ومهاجمة الجيش الوطني في تعز والاستيلاء على مناطق الحديدة.

وامس سحبت الامارات تعزيزات كبيرة من الساحل الغربي ودفعت بها الى عدن ، فيما انسحب 4 الوية عمالقة موالية للشرعية من الجبهة ورفضت القتال ضد الحكومة .