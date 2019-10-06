الاكثر مشاهدة - عــاجل : بعد انسحابها من الحديدة إلى عدن.. قوات العمالقة توجه ضربة موجعة للإمارات والانتقالي الجنوبي وتنهي حلم الانفصاليين إلى الأبد

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عدن - ياسمين التهامي - اعلنت اربعة ألوية من قوات العمالقة المرابطة في الساحل الغربي الاحد مغادرة جبهة الساحل رافضة القتال ضد الحكومة الشرعية ، بعد ان طلبت الامارات من قادة تلك الأولوية تسليم كامل الأسلحة التي بحوزتها الى قيادة التحالف في المخا بتعز. Advertisements ​​ ​​​​​​​​​​ وبحسب ما نقله مأرب برس عن مصادره فإن قوات طارق صالح ومليشيات الانتقالي ستتولى المهام القتالية بدلا عن قوات العمالقة المنسحبه وهي قوات سلفية ومعروفة بولائها لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي. فيما رجح مراقبون إنضمام ألوية العمالقة التي غادرت للقتال في محور البقع كتاف بصعده على الحدود اليمنية السعودية اسنادا لألوية الفتح. وأعلنت قيادات ألوية العمالقة السلفية في أوقات سابقة ولاءها للرئيس هادي وعارضت بشدة انقلاب المليشيات الموالية للامارات على الحكومة الشرعية بل هددت بالتدخل العسكري في انقلاب يناير 2018 الفاشل لردع المتمردين. فيما اعادت بعض كتائبها الانتشار والتموضع في الوازعية بتعز والصبيحة(المضاربة) بلحج . ورفضت قوات العمالقة المشاركة في القتال الأخير ضد القوات الحكومية في عدن إلى جانب مجلس التمرد الانتقالي أغسطس الماضي. وكانت هذه القوات وراء النصر النسبي الذي مكن قوات طارق صالح من استلام ودخول مدينة الحديدة فيما بعد. وامس دفعت الامارات بتعزيزات كبيرة من الوية العمالقة التابعة لها الى عدن لدعم واسناد مليشياتها الانفصالية. وكشفت مصادر عسكرية اليوم الاحد ان خطوة الامارات الاخيرة لها هدفين الاول دعم مليشيات الانتقالي في عدن ومحافظات اخرى والترتيب لمعركة جديدة مع الشرعية والهدف الثاني اضعاف جبهة الساحل وتمكين الحوثيين من السيطرة على مواقع ومناطق في الحديدة وصولا الى تعز على طول خط الساخل الغربي. * من هي الوية العمالقة السلفية وماقوامها ؟ هي قوة عسكرية بقيادة سلفية تتكون من 12 لواء. - تشكلت من ابناء المحافظات الجنوبية ابان بدء معارك الساحل الغربي بقوام 15,000 مقاتل. - بعد استشهاد نائب أركان الشرعية اللواء / أحمد سيف اليافعي ،جرى الاتفاق على تعيين القائد السلفي عبدالرحمن المحرمي اليافعي الملقب (ابو زرعة)قائد لألوية العمالقة وهو ابن اخت الشهيد اللواء / أحمد سيف اليافعي. - حققت ألوية العمالقة انتصارات متسارعة وقامت بتحرير باب المندب ثم المخا والساحل الغربي وصولا إلى مشارف الحديدة.

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