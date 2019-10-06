شكرا لقرائتكم خبر عن هذا القائد الكبير يعتزم تحطيم المشاريع المشبوهة للإمارات في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد كيف يمشي الأمير المعزول محمد بن نايف والقيود على قدميه ؟ .. ‘‘فيديو مؤثر‘‘ نجل عادل إمام يفاجأ بجثمان طفلته داخل حقيبة .. وكلمات مؤثرة لعمها رامي ”تهز” انستجرام (صورة)

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