شكرا لقرائتكم خبر عن أمير سعودي يتعرض لحادث سير مروع ويوجه رسالة مفاجئة للملك سلمان وولي عهد الأمير محمد بن سلمان ”فيديو مؤثر” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه أمير الأسرة الحاكمة في السعودية (آل سعود) النائم منذ 14 عامًا، رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان.

وأظهر مقطع فيديو نشره الأمير محمد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، لأخيه الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ89.

وأبان الفيديو، الأمير النائم منذ 14 عامًا، في غرفة مزينة بأعلام المملكة وشعارات اليوم الوطني، كما زيّن وشاح أخضر وأبيض بلون علم المملكة، صدر الأمير الراقد في سريره.

وكتب الأمير محمد بن خالد بن طلال؛ معلقًا على صور شقيقه بالقول: "الله يحفظك ويرفع عنك ويلبسك ثوب الصحة والعافية، الله لا يحرمنا منك ويقويك ويطول بعمرك الوطن غالي".

ويُمثّل الفيديو رسالة من الأمير النائم إلى "الملك سلمان" وولي عهده محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني 89.

يذكر أن الأمير النائم دخل في الغيبوبة؛ بعد التعرض لحادث سير مروع، فصدمت دماغه وتوقفت الحياة في جسده بعد تعرضه لما يُعرف بالموت الدماغي، ليدخل في غيبوبة طويلة الأمد.

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شاهد : أمير سعودي يتعرض لحادث سير مروع ويوجه رسالة مفاجئة للملك سلمان وولي عهد الأمير محمد بن سلمان ”فيديو مؤثر”

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