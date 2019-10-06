شكرا لمتابعة خبر عن عاجل ..الاعلان رسميا قبل قليل عن وفاة الجنرال الاحمر بنوبة قلبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..الاعلان رسميا قبل قليل عن وفاة الجنرال الاحمر بنوبة قلبية 2019/10/06 الساعة 04:59 مساءً (الخليج 365 - متابعات ) -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- �علن موقع " انصار الله " وهو الموقع الرسمي لميليشيات الحوثي الموالية لايران إن محمد يحيي صالح الجرموزي توفي اثر نوبة قلبية باغتته وهو في احد المواقع القتالية .

واوضح الموقع ان الجرموزي كان الجميع يطلقون عليه لقب الجنرال الاحمر لأنه كان يضحك الجميع في الجبهة ويقلد نائب رئيس الجمهورية علي محسن الاحمر.

ونعى الموقع وفاة الجرموزي مؤكدا انه كان مقاتلا شريا لا يهاب الموت.

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