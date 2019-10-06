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صنعاء - ياسمين الخيامي - علي عبد الله صالح يعود للواجهة ..الاطاحة برئيس الوزراء معين عبد الملك واقوى رجا ل صالح هو البديل الذي سيقود المرحلة القادمة ( صورة البديل + الاسم ) 2019/10/06 الساعة 04:37 مساءً (الخليج 365 - متابعات )

علم صيرة بوست من مصادر مطلعة عن وجود توجهات رئاسية من قبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بتعيين حمود خالد الصوفي رئيساً للوزراء خلفاً لمعين عبدالملك. ووفقاً للمصادر فقد وقع الاختيار على الصوفي لتشكيل الحكومة القادمة بعد أن توافقت كل الأطراف عليه لرئاسة الحكومة المنتظرة بعد التوصل من الجميع لاتفاق أنه الرجل المناسب لرئاسة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وقيادته لإخراج اليمن مما تمر به من أوضاع متردية تسببت فيها مليشيا الحوثي الانقلابية وكذا ضعف وفساد الحكومة الحالية برئاسة معين عبدالملك. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وأوضح المصدر أن اختيار الصوفي لرئاسة الحكومة جاء من بين مجموعة من الأسماء التي تم ترشيحها لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بناءً على طلبه.

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