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صنعاء - ياسمين الخيامي - الرئيس هادي يوجه قبل قليل ضربة قاضية للانتقالي ..والقوات الاماراتية تخشى المواجهة وتنسحب بكامل افرادها وعتادها وتصعق كل الجنوبيين بهذا العمل الفاضح قبل انسحابها
أفادت مصادر حكومية، بانسحاب القوات الاماراتية من مقرها في حديبو مركز محافظة سقطرى، جنوب شرقي اليمن.
وقال مستشار وزارة الإعلام، مختار الرحبي، إن القوات الاماراتية غادرت مركز "الشامل " الأمني الذي استخدمته كمقر لها في حديبو، بكامل عتادها العسكري.
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وأضاف أن القوات الإماراتية سحبت سياراتها ومعوناتها التي تم تقديمها في وقت سابق لإدارة الأمن في فترة مدير الامن المقال وأخلت مركز الشامل بالكامل وغادرته إلى جهة مجهولة.
وكانت مليشيات الانتقالي الجنوبي من مقر الإمارات "مركز الشامل" قد قادت تمرداً مسلحاً على السلطة المحلية في سقطرى، وأمهلت القوات السعودية المتمردين حتى اليوم الأحد للانسحاب من المركز وإزالة كل النقاط المستحدثة .
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